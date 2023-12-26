استطاع ساديو ماني لاعب النصر أن يسجل الهدف الرابع لصالح العالمي أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024. وجاء الهدف في الدقيقة 75، بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا إلى زميله ساديو ماني الذي...

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