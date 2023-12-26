ليفربول يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلي
خماسية النصر.. ماني يقسم ظهر الاتحاد بالهدف الخامس في دوري روشن السعودي
أحرز ساديو ماني الهدف الخامس لصالح النصر أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024. وجاء الهدف في الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من أوتافيو إلى زميله ساديو ماني الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة...
الاتحاد السكندرى يفوز على فاركو بثلاثية ويدخل المربع الذهبي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز....
إعصار من العالمي.. ساديو ماني يسجل الهدف الرابع في مرمي الاتحاد " فيديو"
استطاع ساديو ماني لاعب النصر أن يسجل الهدف الرابع لصالح العالمي أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024. وجاء الهدف في الدقيقة 75، بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا إلى زميله ساديو ماني الذي...
مباريات هامة ومثيرة الأربعاء في دوري القسم الثاني
2- المنصورة مع المالية يستضيف ستاد المنصورة ولقاء صعب بين فريق المنصورة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 14 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات وصيف المجموعة بقيادة منير عقيلة برصيد 15 نقطة. 3- بايونيرز مع كفر الشيخ على ملعب نادي راس البر يلعب فريق بايونيرز صاحب المركز السادس بقيادة خالد متولي برصيد 10 نقاط مع فريق كفر...