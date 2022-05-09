نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصيص أمل للقب أو البقاء.. موعد مباراة الاتفاق والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والهلال ، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021، والمؤجلة من يوم 13 فبراير 2022، يحتضن ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، مساء الأربعاء 11 مايو 2022، مواجهة قوية ونارية، تحمل دوافع قوية للفريقين من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، تجمع الهلال والاتفاق ، حيث يسعى الزعيم للمحافظة على الأمل الأخير للمنافسة على لقب البطولة التي يحملها من الموسم الماضي، بينما يتمسك فارس الدهناء بحظوظه في البقاء في دوري محمد بن سلمان المحترفين للموسم القادم.

نتناول خلال السطور القادمة بالتفصيل كواليس وآخر مستجدات و موعد مباراة الاتفاق والهلال والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، إضافة تاريخ مواجهات الاتفاق والهلال .

مباراة الاتفاق والهلال

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم، تجمع فريقا الهلال والاتفاق .

حيث أسفر لقاء الدور الأول، عن فوز صعب للكتيبة الزرقاء بنتيجة (3-2).

وهو ما يسعى كبير آسيا لتكراره في مواجهة الأربعاء، من أجل مواصلة ملاحقة منافسه الاتحاد على الصدارة واللقب.

بينما يمني الكوماندوز نفسه بالثأر لخسارة الدور الأول، وتحقيق فوز قد يؤمن بقاءه للموسم المقبل.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة 26 :

نادي الاتفاق

نستهل تغطيتنا مع نادي الاتفاق السعودي ، صاحب الأرض والجمهور.

والذي يخوض تحديًا صعبًا من أجل البقاء في الدوري السعودي.