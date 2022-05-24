انت الان تتابع خبر رقم صادم.. لن تتخيلوا كم يبلغ راتب أبو تريكة الشهري من قناة beIN SPORTS والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا شك أن محللي المباريات في شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية هم الأغلى أجراً في الوطن العربي في هذا المجال.

في المقابل يحصل المعلقون على رواتب شهرية على حسب نجومية وشعبية المعلق تتراوح بين 25 إلى 50 ألف يورو، ما يجعلهم الأغلى في الوطن العربي.

وبدأ أبو تريكة مسيرته الرياضية بعمر 12 عام بانضمامه إلى "نادي الترسانة المصري" بين 1999 و2003، لينتقل بعدها إلى "نادي الأهلي المصري" بين 2003 و2012، بعدها لعب على سبيل الإعارة مع "نادي بني ياس الإماراتي" عام 2012، إلى أن أعلن اعتزاله في 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ليصبح بعدها سفيراً للكرة الأفريقية عام 2014، وسفيراً لـ"برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لمحاربة

الفقر".حقق مع "نادي الأهلي المصري" العديد من البطولات شملت: "الدوري المصري الممتاز" بين 2004 و2011، و"كأس مصر" لعامي 2007، 2006، و"كأس السوبر المصري" لأعوام 2012، 2010، 2008، 2007، 2006، 2005، و"كأس السوبر الأفريقي" لأعوام 2013، 2009، 2007، 2006.

كما حقق مع الأهلي "دوري أبطال أفريقيا" لأعوام 2013، 2012، 2008، 2006، 2005، و"برونزية كأس العالم للأندية" عام 2006، ولقب "الدوري المحلي"، و"كأس السوبر المحلية"، كذلك حصد مع "نادي بني ياس" عام 2013 على "كأس الخليج للأندية".

نال العديد من الألقاب والجوائز، منها: لقب "أفضل لاعب محترف داخل القارة الأفريقية" لأعوام 2013، 2012، 2008، 2006، و"جائزة الكاف لأفضل لاعب موجود في قارة أفريقيا" لأعوام 2013، 2012، 2008، 2006، و"جائزة أفضل لاعب في مصر" لأعوام 2008، 2007، 2006، 2005، 2004، و"جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا" عام 2008، و"وسام الجمهورية من الطبقة الأولى" عام 2008، و"جائزة أفضل لاعب عربي" لعامي

2008، 2007.وحاز أبو تريكة على لقب "هدّاف الدوري المصري" لعامي 2006، 2005، كما اُختير ضمن أساطير كرة القدم عام 2016، وضمن أفضل 50 لاعب في العالم عام 2012.