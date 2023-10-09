نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يستقر علي تشكيل مصر لمواجهة زامبيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم علي تشكيل فريقه في مواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع بينهم استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد زامبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر في مواجهة زامبيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - مروان عطية

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه.

يدخل منتخب مصر معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

قائمة منتخب مصر لمواجهة وزامبيا وديا

ضمت القائمة 25 لاعبًا هم:محمد الشناوي- محمد صبحي -محمد أبو جبل- محمد هاني عمر كمال- محمد حمدي- أحمد فتوح -علي جبر- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- أحمد سامي- طارق حامد -مروان عطية- أحمد سيد زيزو- إمام عاشور محمد النني -محمود حماده- حمدي فتحي محمد صلاح -مصطفي فتحي- عمر مرموش -محمود تريزيجيه- حسين الشحات- مصطفي محمد-- مروان حمدي