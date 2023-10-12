هاني العتال يجتمع بالجمعية العمومية للزمالك بمجمع حمامات السباحة

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أحمد جودة - القاهرة - قام هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المقعد فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري، بعقد جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية بمجمع حمامات السباحة.

هاني العتال يجتمع بالجمعية العمومية للزمالك

وأكد العتال خلال جلسته مع أعضاء الجمعية العمومية، بإنه حريص على خدمة الكيان، ويسعى لحل جميع الأزمات، الذي يعاني منها الأعضاء.

وأوضح العتال لأعضاء الجمعية العمومية، بأنه قام بتوجيه جميع المصاريف الخاصة بحملته الانتخابية لصالح النادي فقط.

وسبق وأن قام العتال بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة واليد والطائرة بالنادي، كما تقدم، بمذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم وكذلك تطوير مسجد النادي بالتكييفات المطلوبة.