نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين الإسماعيلي وفاركو، بالتعادل السلبي، ويستضيف الإسماعيلي نظيره فاركو على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الإسماعيلي وفاركو

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب الإسماعيلي، دون خطورة واضحة على مرمى فاركو، الذي نجح مهاجموه في تشكيل خطورة على مرمى الدراويش.

وشهدت الدقيقة 19 من زمن المباراة، أولى هجمات فاركو عن طريق تسديدة صاروخية من محمد فخري لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء ردت من يمين العارضة.

وفي الدقيقة 34 اشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب مروان حمدي لاعب الإسماعيلي بعد تدخل عنيف على لاعب فاركو جيفرسون إنكادا، وفي الدقيقة 42 بطاقة صفراء أخرى من نصيب كينجسلي سوكاري لاعب فاركو بعد تدخل قوي على عمر الساعي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع عشر برصيد نقطة.