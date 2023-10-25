نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ميلان اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "حديقة الأمراء"، مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه باريس سان جيرمان نظيره ميلان، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ميلان

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان شكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان رويز، مانويل أوجارتي، فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، جونسالو راموش، كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ميلان

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها المشفرة.