نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل "استبعاد خماسي مفاجئ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد أمام المقاولون العرب.

وينزل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب غدًا السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب

وشهدت القائمة استبعاد الخماسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وعلي معلول وحسين الشحات ومروان عطية للراحة، وعمرو السولية لعدم الجاهزية، ومحمود متولي ومحمد زعلوك ومعتز محمد بقرار فني، ورضا سليم للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.