نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية عالمية لـ ريال مدريد قبل مواجهة رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو غدا الأحد وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني.

إحصائية عالمية لـ ريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب الاحصائيات فإن فريق رايو فاليكانو لم يستطع تحقيق أي فوز على نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو منذ عام 1996.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 28 نقطة، فيما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.