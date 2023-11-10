نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره فريق الإسماعيلي يوم 28 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب 30 يونيو يوم 28 نوفمبر ولكن لم يتم تحديد الوقت بالتحديد.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.