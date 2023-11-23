نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة المنتظرة.. موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من عشاق كرة القدم العربية معرفة موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والاتفاق مساء غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن

تنقل مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين، عبر قناة SSC Sport 1 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.