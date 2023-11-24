نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم الجمعة 24-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

منعت العارضة الهدف الأول لصالح الاتفاق في الدقيقة 36، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها جوردان هيندرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ديماراي جراي برأسية ليتابعها جاك هندري برأسية أخرى من على القائم الثاني، ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.



افتتح جورجينيو فينالدوم أول أهداف اللقاء لصالح الاتفاق في الدقيقة 42، بعد عرضية من جوردان هيندرسون من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها حمدان الشمراني برأسية، تمكن الحارس مارسيلو جروهي من إبعادها ليتابعها فينالدوم بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل عبد الرازق حمد الله لصالح فريقه الاتحاد في الدقيقة 53، بعدما تمكن فابينيو من قطع الكرة ثم مررها إلى حمد الله الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.



ويحتل الاتحاد بعد هذا التعادل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات.