نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وأهداف مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر ضد الأخدود بفوز الفريق العالمي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

أهداف مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

سجل سامي النجعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الأول في شباك الأخدود في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر الهدف الثاني في شباك الأخدود في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في شباك الأخدود في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.