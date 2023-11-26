نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين الأهلي والشباب على صفقة عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن اخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات القادمة بيناير 2024.

هل يتعاقد الأهلي مع طارمي؟

وصرح الصحفي الفرنسي رودي جاليتي أنه يوجد صراع بين الأندية السعودية الأهلي والشباب من أجل صفقة الإيراني مهدي طارمي نجم بورتو البرتغالي.

سبب اهتمام الأهلي والشباب

ويهتم الأهلي بمهدي طارمي حيث يريد مهاجم جيد ليكون بديلا لروبيرتو فيرمينو والذي تراجع مستواه بشكل كبير ويبحث الليث عن صفقة بالهجوم لتعويض السنغالي حبيب ديالو أيضا.

ووفقا للتقارير فأن مسؤولي الأهلي أو الشباب قاموا بتقديم عرض من أجل ضم طارمي من بورتو مقابل 13 مليون يورو وينتظر الرد وهو لن يجدد عقده مع ناديه وسيكون حرا بنهاية الموسم وكان الهلال حاول ضمه بالصيف مقابل 3 مليون دولار كراتب سنوي.