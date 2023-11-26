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أحمد جودة - القاهرة - أوصى خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، من أجل دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

وتعرض أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للإصابة خلال مشاركته بمباراة ودية مع فريقه.

أول تحرك من الأهلي بعد إصابة أحمد قندوسي

وخرج قندوسي، مصابًا من المباراة وخضع للأشعة والتي لم تظهر نتائجها بشكل رسمي حتى الآن، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه قد يصل إلى شهرين.

من ناحية أخرى، حقق الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الفوز ضد ميدياما الغاني، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصد المارد الأحمر، أول ثلاث نقاط في افتتاح منافسات دور المجموعات، بمشوار المنافسة على حصد البطولة الإفريقية، للحفاظ على لقبه المتوج به الموسم الماضي.

