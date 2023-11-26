عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق إيفرتون، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في البريميرليج

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، مارسيال، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون عبر قناة bein sports 1.