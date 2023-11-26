مجموعة بيراميدز.. صن داونز يضرب نواذيبو بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - صن داونز، الفريق الجنوب إفريقي، حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على نواذيبو الموريتاني في مباراة جمعتهما اليوم الأحد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز يضرب نواذيبو بثلاثية

أُقيمت المباراة على أرض صن داونز في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في البطولة القارية.

سجل لاعبو صن داونز الأهداف عبر لوكاس ريبيرو كوستا، بيتر شالولايل، وجاستون سيرينو في الدقائق 22، 28، و74 على التوالي.

شهدت المباراة أيضًا طرد حارس مرمى نواذيبو بابكر ديوب في الدقيقة 70 بعد عرقلة لاعب صن داونز المنفرد.

بهذه النتيجة، يتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، حيث يتساوى مع بيراميدز، ولكن الأهداف تصب لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

يستضيف بيراميدز نواذيبو الموريتاني في المباراة القادمة في 2 ديسمبر، فيما يواجه صن داونز فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الثانية في نفس التاريخ.