الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا مساء الغد في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمباراة ببراميدز في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد الدفاع الجوي.

