التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول، لمباراة الزمالك أمام نظيره أبو سليم الليبي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بدأت أحداث المباراة بضغط من جانب لاعبي القلعة البيضاء، في محاولة لإحراز هدف مبكر في شباك نظيره الليبي.

واستمر الشوط الأول سجال بين اللاعبين في وسط الملعب، في محاولة للضغط من جانب كلا الفريقين.



وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي..

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

