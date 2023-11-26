نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصارات مثيرة لساسولو وفروسينوني في الدقائق الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ساسولو فوزًا مثيرًا على مضيفه إمبولي 4-3، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إمبولي في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء نفذها فرانشيسكو كابوتو، قبل أن يدرك أندريا بيامونتي التعادل لساسولو في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 22 تقدم ساسولو بالهدف الثاني عن طريق ماتيوس هنريك، قبل أن يدرك إمبولي التعادل بعد ذلك بثماني دقائق عن طريق جاكوبو فادسيني.

وسجل دومينكو بيراردي الهدف الثالث لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يدرك إمبولي التعادل في الدقيقة 86 عن طريق فيكتور كوفالينكو.

ومع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل بيراردي الهدف الثاني له والرابع لساسولو، ليخطف فريقه النقاط الثلاث.

ورفع ساسولو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد إمبولي عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فروسينوني على جنوى 2-1.

وتقدم فروسينوني عن طريق ماتياس سولي في الدقيقة 34، قبل أن يدرك رسلان مالينوفسكي التعادل لجنوى بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيلاريو مونتيرسي الهدف الثاني لفروسينوني.

ورفع فروسينوني رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.