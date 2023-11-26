نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفتقد خدمات مدافع الفريق قبل مواجهة نافباخور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الهلال السعودي فوزا تاريخيا على نظيره فريق الحزم، بتسعة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله ببريدة معقل فريق الحزم، في مباراة الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

غياب حسان تمبكتي عن مواجهة نافباخور

وأعلن فريق الهلال السعودي عن إصابة المدافع السعودي حسان تمبكتي، اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، وذلك علي مستوي العضلة الخلفية.

وشارك اللاعب خلال مواجهة الأمس أمام فريق الحزم كبديل في شوط المباراة الثاني لمدة 21 دقيقة قبل نهاية المباراة.



ويحتل الهلال السعودي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38'، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 12، وتعادل في مواجهتين.

