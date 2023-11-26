نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون: وفي الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب المميز أليخاندرو جارناتشو نجم فريق مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه بطريقة على طريقة كريستيانو رونالدو.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب راشفورد من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد؛ مع الدقيقة 56 طريق ركلة جزاء.

وأضاف المهاجم الفرنسي مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثالث في شباك إيفرتون عند الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.