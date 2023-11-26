نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الزمالك توجه رسالة خاصة إلى اللاعبين بعد الفوز على أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء الموجودة باستاد برج العرب، بعد الفوز على فريق أبوسليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالبت الجماهير من اللاعبين والجهاز الفني مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، والفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفي نفس الوقت احتفل لاعبو الفريق الأبيض بيوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تسجيله لهدف الفوز في لقاء اليوم أمام بطل ليبيا.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.

