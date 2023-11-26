نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف أوباما: من المهم أن تكون بداية الزمالك قوية في الكونفدرالية.. ونسعى لاستمرار الانتصارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز على فريق أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.



وأوضح اللاعب في تصريحاته عقب اللقاء أن المباراة كانت صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، مضيفا أنه من المهم أن تكون بداية الفريق جيدة عكس السنوات الماضية.



وتابع أوباما قائلا:" استطعنا أن نسعد الجماهير والإدارة ونحقق الفوز على بطل ليبيا في بداية دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".



وأوضح اللاعب أن كل مباراة ولها ظروفها، والفريق سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة ويتمنى أن يحالف التوفيق فريق الزمالك في المباريات التي سيخوضها محليا وإفريقيا.



وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

