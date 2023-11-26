نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجيه ميكالي يقرر المشاركة في دورة تولون الودية استعدادًا للأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المشاركة في دورة تولون الودية في شهر يونيو من العام القادم استعدادًا للأولمبياد باريس.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب روجيه ميكالي الذي يرغب في تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للأولمبياد باريس.

وخاض منتخب مصر الأولمبي معسكره الماضي في العاصمة الإدارية دون خوض مباراة ودية استعدادًا للأولمبياد باريس.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 عقب تأهله إلي المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الماضيه.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

يستعد منتخب مصر لخوض أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها في شهر يوليو من العام القادم.