نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبي القلعة البيضاء راحة من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، بعد الفوز على نظيره فريق أبوسليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.



وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.

