يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية
فاز مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون 3 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة عن طريق أليخاندرو غاراناتشو، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 75 سجل أنطوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.