نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلق على تألق رودريجو وإصابة مودريتش أمام قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على فوز فريقه أمام قادش بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ماذا قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي؟

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أعتقد أننا حتى الآن قمنا بعمل جيد للغاية، لقد تنافس الفريق دائمًا، وفزنا بالعديد من المباريات".

وأضاف:"إنها لحظة مهمة في الموسم، لأن لدينا مباريات مهمة في الدوري حتى عطلة عيد الميلاد ونريد أن نكون في المركز الأول، وكذلك هو الحال في دوري أبطال أوروبا".

وأشار:"أرى داني سيبايوس جيدًا جدًا. من خلال الطريقة التي نلعب بها كرة القدم، فهو يتعامل مع نفسه بشكل جيد للغاية، ولديه جودة كبيرة وسوف يساعدنا، لقد كان غيابه طويلًا، والآن لحسن الحظ عاد، وقد عاد لنا بخير".

وأردف:"مودريتش يعاني من حمل زائد في العضل، أعتقد أن هذا هو كل شيء لقد لعب بشكل جيد للغاية، في مركز ليس معتادًا عليه على المستوى الدفاعي".

وأشار:"لقد عاد رودريجو، وأحدثت الفارق اليوم، يبدو الأمر سهلًا، ولكن عليك دائمًا أن تضع المباراة تتماشى في المسار الصحيح، وقد وضعناها على المسار الصحيح اليوم منذ البداية وحتى النهاية".

وأكمل:"بيلينجهام بخير، المشكلة التي لا يزال يعاني منها هي كتفه وهو يشعر بالارتياح الآن".