نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يحطم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع ريال مدريد بهدفه أمام قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، الأنظار وذلك في مباراة فريقه أمام قادش، في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الاسباني.

بيلينجهام يتخطى رقم كريستيانو رونالدو

واستطاع الملكي خطف الصدارة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة شارك فيها بلينجهام.

بات بلينجهام هو اللاعب الوحيد، الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في أول خمسة عشر مباراة رسمية مع الفريق، بعد أن وصل للرقم 14 بقميص الميرنجي.

الإنجليزي تخطى الثلاثي رونالدو، دي ستيفانو، برودين، والذين سجلوا 13 عشر هدف فقط.

ويقدم بلينجهام مستوى قوي، بداية من الموسم الحالي مع الملكي، ليواصل كتابة الأرقام القياسية.