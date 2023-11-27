نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة القادمة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية بنتيجة هدف دون مقابل بأقدام اللاعب يوسف أوباما.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتقام المباراة بين الزمالك ومودرن فيوتشر، يوم الأربعاء القادم الموافق 29 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضن اللقاء ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، بتعليق المعلق الرياضي طارق الأدور.

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة وهو في المركز العاشر برصيد 8 نقاط في الدوري، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.