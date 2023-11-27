نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإنجليزي ومركز هالاند وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات اليوم من الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الذي يتنافس فيه أبرز النجوم على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



واصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مسلسل تهديفه، حيث نجح في تسجيل هدف في مرمى ليفربول ليحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 14 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



وفشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مرمى مانشستر سيتي إلا أنه نجح في الاحتفاظ بالمركز الثاني برصيد 10 أهداف بينما يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثالث برصيد 8 أهداف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدف

2 - محمد صلاح- ليفربول - 10 أهداف

3 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

4 -جارود بوين - ويستهام يونايتد - 8 أهداف

5 - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

7 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 7 أهداف

8 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

9 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

10 - سولانكي - بورنموث - 6 أهداف

11- نيكولاس جاكسون- تشيلسي- 6 أهداف

12- إيفان فرجسون- برايتون - 6 أهداف

