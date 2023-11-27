نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو بعد التألق أمام قادش: طلبت من المدير الفني عدم المشاركة منذ البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رودريجو، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بأدائه المتألق في مباراة الفريق أمام قادش في الدوري الإسباني. انتهت المباراة بفوز ريال مدريد 3-0 في إطار الجولة الثالثة عشر من الليجا، حيث سجل رودريجو هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

تصريحات رودريجو

رودريجو، الذي تم استدعاؤه للتشكيلة الأساسية في اللحظة الأخيرة بسبب إصابة إبراهيم دياز، أشاد بأداء الفريق قائلًا: "كانت مباراة صعبة، لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية وسيطرنا على المباراة، أنا سعيد بالهدفين، بالتمريرة الحاسمة، وقبل كل شيء بالفوز".

وعن مشاركته الفجائية، قال: "اكتشفت ذلك قبل دقائق قليلة من عملية الإحماء، ظننت أنني سأرتاح لأنني كنت أعاني من مشكلة في ركبتي وأحد أسناني، ثم كان علي أن ألعب، لكن كل شيء سار على ما يرام".

وأكد على تمتعه بلحظة جيدة في مسيرته، حيث يسعى لتحقيق المزيد من التسجيل وصناعة الأهداف لفريقه. وفيما يتعلق بأفضل هدف سجله اليوم، أشار إلى الهدف الأول الذي سجله بطريقة رائعة وسط محاصرة المدافعين.

وختم رودريجو تصريحاته بالتعبير عن أمله في استمرار تألقه وتقديم مساهمات إيجابية للفريق في المباريات القادمة.