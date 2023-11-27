نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فيوتشر: مباراة سوبر سبورت كانت صعبة للغاية واستحقينا الثلاثة نقاط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، حول الانتصار الذي حققه فريقه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في مباراة دور المجموعات الأولى ببطولة الكونفدرالية. أُقيمت المباراة على ملعب استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

تصريحات مدرب فيوتشر

أكد فورموسينيو في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "كانت المباراة صعبة، ومجموعتنا صعبة، واليوم كنا نحتاج الروح والتضحية، وتوافرت اليوم ولذلك فزنا بالمباراة".

وأضاف: "فريق سوبر سبورت (رخم) وكان يلعب كرات عالية، لكن بالروح والتضحية كنا صامدون أمامهم حتى آخر دقيقة، لم نظهر بأفضل شكل في الملعب، ولكن الأهم الفوز".

وأشار إلى أهمية المباراة القادمة مع الزمالك، قائلًا: "نُفكر في مباراة الزمالك الآن، هي الأهم بالنسبة لنا، وبعد ذلك سنفكر في المباراتين القادمتين خارج الديار".

وأكد على صعوبة الدوري المصري والحاجة للتحضير والجاهزية في كل مباراة، مُشددًا على استعداد الفريق لمواجهة سوبر سبورت.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أداء بعض اللاعبين مثل محمود جنش وغنام محمد، مُشيدًا بجهود اللاعبين في الملعب.

مودرن فيوتشر يتصدر المجموعة الأولى بجانب سوبر سبورت، اتحاد العاصمة الجزائري، والهلال الليبي، ويستعد لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.