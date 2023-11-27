نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة كهربا مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الزمالك.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود كهربا مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر، وهناك مخطط لمحاولة تطويل القضية لأطول فترة ممكنة وذلك لحين اعتزال اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك مستجد في قضية كهربا سيؤجل حسم القضية حتى أغسطس أو سبتمبر 2024".

وأضاف: "كهربا قدم استئناف على الحكم الأخير في الفيفا وسوف تستمر القضية لعام آخر، ونسبة قبول الاستئناف 99%".

وأشار، إلى أن كهربا سبق وقدم عن طريق محاميه عرضا للزمالك لدفع 2 مليون دولار فقط دون الفوائد.

وزاد: "قبول استئناف كهربا، يعني إعادة المناقشة في طريقة السداد وليس في أصل الغرامة المالية، خصوصا في وجود نادي برتغالي".

وأكد: "هناك مخطط من جانب محامي كهربا لمحاولة تطويل تلك القضية حتى كأس العالم 2026".

وأتم: "كهربا أمامه في الملعب ثلاث أعوام على الأقل، فهل ستطول القضية دون حصول الزمالك على حقوقه، وبعدها يعتزل اللاعب".