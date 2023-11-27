نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب مثير يعطل مفاوضات تجديد عقد "فيراري الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحسم لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، في الفترة الحالية مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من التجديد داخل القلعة الحمراء، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.



- الأهلي يبدأ مفاوضات تجدد عقد هاني

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" توجد بعض الأسباب التي تسببت في تأخر تجديد عقد الأهلي مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عقد أمير توفيق، جلسة مع ووكيل محمد هاني، الذي طالب بإلغاء بند نسبة المشاركة من عقد اللاعب الجديد، واستند في ذلك على اللائحة، وهي أن أي لاعب مر عليه 8 مواسم وتخطي 200 مباراة، يتم إلغاء نسبة المشاركة تلقائيًا".

وأوضح أمير هشام:" فترة وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، تم تغيير اللائحة، حيث اجتمع مع كباتن الفريق منذ موسمين وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير، وتم تعديلها إلى تخطي 300 مباراة، ولكن البند أيضًا ينطبق على هاني بسبب بقائه أكثر من 10 أعوام وتخطيه العدد المطلوب من المباريات".

وأختتم: "وكيل هاني طالب الإدارة بالتقدير المادي دون التحدث عن رقم محدد والتساوي مع أي لاعب داخل الفريق، خاصةً أن آخر عقد للاعب كان يحصل على 8 ملايين جنيه لمدة 5 مواسم دون أي زيادة سنويًا".