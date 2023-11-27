نجم الأهلي السابق يهاجم مدرب الزمالك ويؤكد: "شيكابالا إنتاجه ضعيف"

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في خطف فوزا ثمينا على أرضه ووسط جمهوره، أمام ضيفه فريق أبو سليم الليبي، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ضمن مباريات الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



- عبد الفصيل يهاجم معتمد جمال

وصرح شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق: "أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطأ في عدم الاعتماد على رأس حربة منذ بداية المباراة أمام أبو سليم الليبي، في الكونفدرالية".

وواصل عبدالفضيل خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تشكيل المباراة غير مناسب وهو خطئ المدرب، ومدرب أبو سليم الليبي، نجح في أن يحرج الزمالك خلال اللقاء".

وأردف شريف عبدالفضيل: "تغيير ابراهيما نداي كان غريبًا ومفاجئًا بالنسبة لي وشيكابالا كان لا بد أن يكون هو التغيير الأول بسبب قلة إنتاجه، وهو ما تسبب في فقدان الكرة بشكل مستمر".

واختتم: "نزول ناصر منسي عدل التشكيل بنسبة كبيرة، والزمالك خسر عنصر مهم جدا وهو الكثافة الهجومية وبالتالي لم يكن هناك أي خطورة على مرمى المنافس".