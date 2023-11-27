نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بنفيكا مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق بنفيكا البرتغالي المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وسوف يتم نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي ضد نظيره فريق بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.