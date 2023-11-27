نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فريق جالاتا سراي التركي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ أحداث المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب جالاتا سراي التركي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق جالاتا سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.