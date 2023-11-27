رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية تشكيل النصر المتوقع لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا عل ملعب" الأول بارك"، معقل العالمي.

واستقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر على تشكيل عناصر فريقه لخوض مواجهة برسبوليس المرتقبة اليوم.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة برسبوليس

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- إيمريك لابورت- عبد الله الخيبري- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس

وتقام أحداث مباراة النصر ضد برسبوليس مساء اليوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

وستنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي الرياضية، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب