نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة أمام أوكمك في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي بنظيره فريق أوكمك الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد أمام أوكمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره فريق أوكمك، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي، في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مع كل من سباهان الإيراني، القوة الجوية، أوكمك الأوزبكي.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأوكمك

والجدير بالذكر أن مباراة الاتحاد ضد فريق أجمك الأوزبكي، من المنتظر أن إذاعتها عبر قناة SSC1 HD، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.