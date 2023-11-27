خالد جاد الله: أداء الأهلي أمام ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا غير مقنع للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة -

قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق أن أداء لاعبي النادي الأهلي أمام ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا غير مقنع للجماهير.

وصرح خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير "على قناة "الأهلي":"كنت متوقع أن يقدم النادي الأهلي هذا الأداء أمام ميديما الغاني في الراحة التي حصلها عليها اللاعبين قبل مواجهة ميديما الغاني".

وأكمل: "الأداء لاعبي النادي الأهلي في الشوط الثاني تحسن نوعًا ما أمام ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "النواحي البدنية للاعبي النادي الأهلي وصلت ل 60 و65 ٪ اللاعبين يحتاجون لزيادة في النواحي البدنية".

وأضاف: "لاعبي النادي الأهلي من الممكن أن يصلوا إلي الجاهزية الكاملة على انطلاقة كأس العالم للأندية".

واختتم: "مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا وقادر النادي الأهلي على تخطيها وتحقيق الفوز".

وحقق الأهلي الفوز على ميديما الغاني بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.