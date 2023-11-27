نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسموحة باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة العربية في كل مكان حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السابقة.

ونوفر لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي أمام سموحة

ويلتقي المارد الأحمر بنظيره فريق سموحه مساء الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، ويترقب انطلاق أحداث المباراة الكثير في كل مكان.

وتقام أحدات مباراة الأهلي وسموحة عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وستنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة on time sports 1.