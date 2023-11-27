نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في معرفة مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مواعيد مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28-11-2023

لاتسيو ضد سيليتك – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

شاختار ضد انتويرب – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ميلان ضد بروسيا دورتموند – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد أتلتيكو مدريد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد بورتو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يونج بوينز ضد النجم الأحمر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد ليبزيج – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 29-11-2023

جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إشبيلية ضد بي اس في – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ ضد كوبنهاجن – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد نابولي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال سوسيداد ضد سالزبورج – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

سبورتنج براجا ضد يونيون برلين – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال ضد لنس – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد إنتر ميلان – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الخامسة من التشامبيونزليج، عبر قنواتها.