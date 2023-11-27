نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فيوتشر يوم الأربعاء المقبل 29 نوفمبر 2023 على ملعب "السلام"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاءين، فيما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات وخسارة مباراتين.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وفيوتشر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد فيوتشر بعد غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 1HD.