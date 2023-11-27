نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: معتمد جمال أخطأ في مباراة أبو سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن معتمد جمال مدرب الزمالك اخطأ في عدم الدفع بمهاجم صريح أمام أبوسليم الليبي، مشيرًا إلى أن الفريق كان يعاني هجوميًا طوال اللقاء، رغم استحواذه على الكرة أغلب أوقات المباراة، ويوسف أوباما لا يجيد اللعب كرأس حربة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك كان قادر على تسهيل الأمور مبكرا، ولكن افتقد المهاجم الصريح منذ بداية اللقاء، والفريق الأبيض حالته الفنية ليست جيدة، ولا يوجد نجم واحد ظهر في المباريات الافريقية كلها لجميع الفرق المصرية".

وأضاف: "الزمالك لعب بثنائي ديفيندر ودون رأس حربة مع فريق مثل أبوسليم، والفريق لم يكن في حاجة لـ شيكابالا للعب أساسيًا خصوصا في ظل وجود سيد نيمار، وكان يجب أن يلعب في مركز الجناح مع ابراهيما نداي في الجبهة اليسرى".

وأشار إلى أن فريق مودرن فيوتشر لم يواجه منافس قوي وهو سوبر سبورت، وتاريخه القاري ليس قويًا، لكنهم لعبوا بشكل منظم، والفوز الذي تحقق سيفرق كثيرًا مع فيوتشر في المرحلة المقبلة.