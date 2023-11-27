نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أوكمك في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره فريق أجمك، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي، في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مع كل من سباهان الإيراني، القوة الجوية، أجمك الأوزبكي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: سويلم المنهالي - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود.

خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأجمك

والجدير بالذكر أن مباراة الاتحاد ضد فريق أجمك الأوزبكي، من المنتظر أن إذاعتها عبر قناة SSC1 HD، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.