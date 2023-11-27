عاجل.. ليفربول يتجه للتخلي عن الصخرة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت بعض التقارير الصحفية اليوم الاثنين أن ليفربول يفكر في التخلي عن إحدى مواهبه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لما أكدته صحيفة "ذا صن".

ليفربول يتجه للتخلي عن الصخرة

ووفقًا للتقرير، فإن الظهير الشاب جاريل كوانساه قد ينتقل إلى بريستون على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وكان كوانساه، البالغ من العمر 20 عامًا، قد ظهر لأول مرة أمام نيوكاسل في أغسطس الماضي وشارك في تسع مباريات حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ليفربول بالسماح لكوانساه بالانتقال في يناير يأتي بهدف إتاحة الفرصة له لاكتساب المزيد من الخبرة.

ويراقب رايان لوي، مدرب بريستون في دوري التشامبيونشيب، الظهير الشاب ويحتفظ بعلاقة جيدة مع مسؤولي ليفربول بعد التعاقد مع كالفين رامزي على سبيل الإعارة في فصل الصيف.

يذكر أن كوانساه انضم إلى صفوف ليفربول عندما كان في الخامسة من عمره، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بريستول روفرز في دوري الدرجة الأولى.