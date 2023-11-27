موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا



من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2024 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



فاز بايرن ميونخ في الجولة الماضية على جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف كما حقق كوبنهاجن مفاجأة وفاز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.



يحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بينما يحتل كوبنهاجن المركز الثاني برصيد 4 نقاط.