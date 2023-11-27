ماهي طبيعة إصابة لوكا مودريتش ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي إسباني اليوم الاثنين عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريق بقادش في إطار الجولة 14 من الليجا.

الكشف طبيعة إصابة مودريتش

تعرض مودريتش لإصابة عضلية أثناء المباراة ولم يتمكن من استكمالها، الأمر الذي دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استبداله بداني سيبايوس في الدقيقة 70.

ووفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، أظهرت الفحوصات الأولية أن مودريتش يعاني من إصابة طفيفة في العظمة الإسكية بالساق اليسرى نتيجة للحمل الزائد.

ورغم أنه لم يتضح وجود أي إصابة خطيرة، إلا أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم عند عودته إلى مدينة مدريد.

يُشار إلى أن ريال مدريد حقق الفوز في المباراة ضد قادش بنتيجة 3-0، مما رفع رصيده إلى 35 نقطة ووضعه في صدارة جدول الليجا مؤقتًا