نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم محرز واخرهم فيرمينيو".. 5 نجوم أوروبية ضحية غدر السعودية في يناير القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشن جماهير الأندية المختلفة داخل الدوري السعودي، بعض حملات الهجوم على إدارة الفرق، للاستغناء عن بعض الصفقات الأوروبية التي عقدها دوري روشن هذا الموسم، بعد تدخل صندوق الاستثمارات.

ونجحت الكرة السعودية في الصيف الماضي بضم 48 صفقة أجنبية، في مقدمتها نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وبروزوفيتش وجوتا وساديو ماني وجابري فيجا وياسين بونو ولابورت.

- أول الراحلين عن الدوري السعودي

ويوجد استياء كبير داخل صفوف جماهير الفرق المختلفة بدوري روشن وطالبة برحيل بعض الصفقات الجديدة، والتي يتصدرها حتى الآن ثلاثي الأهلي، فيرمينو ورياض محرز وماكسيمن، الذين ظهروا بمستوى فني ضعيف وغير مرضي لتطالب الجماهير برحيلهم في يناير.

كما اقترب البرتغالي جوتا نجم اتحاد جدة وسيكو فوفانا نجم النصر السعودي من مغادرة روشن هذا الموسم بسبب المستوى الفني.

بينما لم تحسم إدارة الهلال السعودي حتى الآن، موقفها من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي، وانتهاء الموسم الأول له في السعودية مبكرا، سواء من ضم صفقة بديلة له أو استمرار عقده مع الزعيم.

